Opere pubbliche, a Edolo interventi per 4 milioni e 500mila euro

lunedì, 26 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – Nei prossimi mesi sono in arrivo importanti investimenti su opere pubbliche a Edolo (Brescia). Le novità sono state illustrate nel corso dello scambio d’auguri al cine-teatro don Bosco di Edolo, dal sindaco Luca Masneri che ha tracciato un quadro sulle opere realizzate nel corso di quest’anno e i lavori che verranno appaltati e attuati nel 2023.

“Quest’anno – ha spiegato il primo cittadino Luca Masneri (nel video) – sono stati appaltati ed effettuati interventi per un milione e 800mila euro, con opere su dissesto idrogeologico, mobilità e impianti sportivi, mentre nel 2023 sono previsti investimenti per 4 milioni e 500mila euro con lavori di riqualificazione energetica dello stabile che ospita la piscina comunale, interventi su viabilità silvo-agro-pastorale, costruzione della mensa scolastica alla Primaria di Edolo e ristrutturazione dell’istituto Meneghini”.

Nel dettaglio: un milione e 400mila euro sono stati destinati alla piscina comunale che verrà riqualificata. L’appalto è stato assegnato e la piscina verrà chiusa dopo le festività natalizie e i lavori di sistemazione ed efficientamento energetico dureranno per almeno quattro mesi. Un altro un milione e mezzo sarà destinato alla sistemazione dell’Ogliolo, danneggiato nell’ondata di maltempo dell’ottobre 2020, altri 330mila euro sarà destinato alla costruzione della mensa della Primaria di via Derna e altre risorse per interventi all’istituto Meneghini e al Consorzio Forestale che sta diventando una realtà importante per il territorio di Edolo. Poi spazio a opere viabilistiche, marciapiedi e aree verdi.

L’opera più importante rimane la variante alla statale 42 del Tonale: recentemente – come ha ricordato il sindaco Luca Masneri – il progetto ha ottenuto l’autorizzazione ambientale e il 2023 Anas prevede la progettazione esecutiva con appalto.

di A. Pa.

