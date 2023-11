Open week dedicato alle donne vittime di violenza: iniziative a Esine ed Edolo

sabato, 11 novembre 2023

Esine (Brescia) – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica la settimanadal 22 al 28 novembre alle donne, con l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto, attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa, fra cui l’Ospedale di Esine.

L’ASST della Valcamonica aderisce all’iniziativa organizzando, nella giornata del 18 novembre, un Convegno per operatori sanitari che tratterà il tema della “Multidisciplinarietà della presa in carico delle vittime di violenza: dalla teoria alla pratica”.

In occasione della Settimana sarà esposta presso l’ospedale di Esine una mostra fotografica che ritrae 15 opere d’Arte appositamente selezionate, trattando il tema della violenza contro le donne affrontato nelle diverse epoche della storia dell’arte. Presso l’ingresso principale saranno inoltre ospitate 2 installazioni di arte contemporanea: “Scarpette rosse” ad opera dell’artista camuna Angelita Mattioli e un Totem realizzato dagli studenti della scuola media di Angolo Terme, Istituto Comprensivo Darfo2.

All’Ospedale di Edolo saranno presenti pannelli informativi realizzati ad hoc per l’iniziativa contro la violenza sulle donne.