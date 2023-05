Open Veneto: i risultati degli atleti del Karate Camuno Chinte e Samurai Ryu

lunedì, 22 maggio 2023

Malonno (Brescia) – Gli atleti del Karate Camuno Chinte del Maestro Claudio Soldi ed il Samurai Ryu del Maestro Fabrizio Nodari all’Open Veneto. Nel weekend sul tatami del Kioene Arena – Palasport San Lazzaro di Padova – si sono sfidati più di 1000 atleti nelle prove di Kata (forma) e Kumite ( combattimento) dagli esordienti fino ai senior tra le scuole migliori d’Italia ed anche le scuole della Valle Camonica, il Karate Camuno Chinte del Maestro Claudio Soldi con gli atleti Luca Mondini e Filippo Zanelli ed il Samurai Ryu del Maestro Fabrizio Nodari con le atlete Desirée Pelamatti e Ilaria Salvetti che vi hanno preso parte.

Il miglior risultato è arrivato dall’ atleta del Karate Camuno Luca Mondini che, dopo aver affrontato ben cinque incontri (4 vinti e 1 perso contro l’atleta che vincerà poi l’oro), conquista una brillante medaglia di bronzo. Mentre il compagno Filippo Zanelli, negli junior -68 kg, si ferma invece al primo turno dopo una dura battaglia contro l’atleta della polizia di stato: sul punteggio di 2-1, Zanelli rifila un calcio al viso che purtroppo sfugge all’occhio degli arbitri, non concedendogli così i 3 punti della vittoria. Il mancato approdo in finale del suo avversario gli pregiudica il ripescaggio per il bronzo.

Mentre le ragazze del Samurai non hanno brillato come le passate competizioni, in entrambi i combattimenti hanno trovato avversarie molto più esperte e determinate che non le hanno dato modo di esprimere al meglio le loro potenzialità, dobbiamo anche tenere conto che Ilaria è scesa sul tatami con un problema ad un piede che l’ha costretta a combattere solo al 50%, e con avversarie di quel calibro non c’è stata storia. Desirée nel suo incontro pur dimostrando voglia e grinta ha dovuto sottostare ad una migliore gestione di gara della sua forte avversaria, purtroppo per entrambe le vincitrici si sono fermate il turno successivo impedendo anche a Ilaria e Desiree l’accesso ai ripescaggi. La competizione è stata molto partecipata in quanto valida per il ranking nazionale .

Il Maestro Soldi esprime molta soddisfazione per i suoi allievi: “Complimenti a Luca per il meritato risultato che lo conferma tra i migliori della categoria, peccato per Filippo che avrebbe di certo meritato un percorso diverso, ma entrambi hanno dimostrato ancora una volta di avere un significativo talento e un’ottima preparazione. Resta l’esperienza acquisita ad una competizione di alto livello. Un passo alla volta, si toglieranno grandi soddisfazioni”.

Mentre il commento del Maestro Nodari per le sue allieve si proietta verso le nuove competizioni che aspettano gli atleti: “L’esperienza comunque è stata positiva, perché si è visto un livello agonistico molto alto, per il quale si deve lavorare sia fisicamente che psicologicamente, ma averlo compreso è già un buon punto di partenza”.

Prossimo appuntamento delle due scuole sono i campionati italiani ASC di Rimini in programma agli inizi di giugno.