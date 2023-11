Open day: il Meneghini di Edolo apre le porte a studenti e famiglie

giovedì, 30 novembre 2023

Edolo (Brescia) – Open day e microinserimenti in entrata per l’anno scolastico 2023-2024:all’istituto Meneghini di Edolo (Brescia) il primo open day è in calendario sabato 2 dicembre dalle 15 alle 18; il secondo si terrà venerdì 15 dicembre dalle 17 alle 19.

All’istituto Meneghini guidato dal dirigente scolastico, professoressa Raffaella Zanardini, sono in programma una serie di iniziative per facilitare la scelta da parte degli studenti e delle studentesse: l’orientamento assume un rilievo strategico nella progettazione educativa dell’istituto edolese e l’azione avviene attraverso le seguenti azioni: continuità con la scuola secondaria di primo grado, presentazione dell’offerta formativa, micro-inserimenti, verticalizzazione ed eventuali incontri di approfondimento con le famiglie.

OpenDay 2023-2024 – Le “giornate di scuola aperta” offrono l’opportunità agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie di effettuare la visita dell’istituto, durante la quale vengono illustrati l’organizzazione della scuola e dei percorsi di studio, sono mostrati gli ambienti di lavoro e le varie strutture, sono proposte attività laboratoriali, in collaborazione con alunni interni. Il primo sabato 2 dicembre dalle 15 alle 18, il secondo venerdì 15 dicembre dalle 17 alle 19.

Microinserimenti 2023-2024 – Nel periodo compreso tra il 9 e il 18 gennaio 2024 gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado hanno la possibilità di vivere una giornata presso il Meneghini, partecipando alle attività didattiche e di laboratorio in gruppo, con studenti e docenti. I microinserimenti si svolgeranno dalle 8:45 alle 12.45 (eccetto il lunedì, per gli indirizzi tecnici e professionali, quando le lezioni mattutine terminano alle ore 12.05). E’ possibile scegliere fino a un massimo di due corsi a cui iscriversi in due giorni distinti, a scelta tra liceo scientifico, liceo sportivo, professionale gestione risorse forestali e montane, professionale manutenzione e assistenza tecnica (elettrico), tecnico amministrazione, finanza e marketing, tecnico turismo, tecnico costruzioni, ambiente e territorio e tecnico chimica materiali e biotecnologie. A partire da domani – venerdì 1° dicembre e fino al 18 dicembre – gli studenti interessati possono iscriversi a microinserimenti, poi l’istituto Meneghini darà conferma della data e dei corsi.

di Ch. P.