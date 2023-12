Nuovo direttore Asst di Valcamonica, Masneri: “Una persona che conosce bene la sanità camuna”

venerdì, 22 dicembre 2023

Edolo (Brescia) – “La nomina di Corrado Scolari a direttore generale di Asst Valcamonica è una buona notizia per Edolo e l’intera comunità camuna. Regione Lombardia ha ascoltato la voce del territorio camuno, scelto una persona, capace, che conosce bene la sanità e dovrà dare risposte concrete che attendiamo da anni”, è il commento del sindaco di Edolo, Luca Masneri (nella foto), dopo la nomina di Corrado Scolari (foto in basso) direttore generale.

La Valle Camonica attendeva da anni un direttore generale di Asst, che gestisce i due ospedali di Esine ed Edolo, espressione del territorio, che sapesse ascoltare e trovare una soluzione ai problemi della sanità. Infatti i residenti possono contare solo su due strutture pubbliche, in alternativa devono spostarsi su Brescia o in altre realtà lombarde. “L’intervento sulla sanità in Valle Camonica – prosegue Luca Masneri, che è rappresentante della conferenza dei sindaci in Asst – è fondamentale per garantire un livello di prestazioni adeguate, tenendo presente tutte le zone montane, e un cambio di passo con il passato”. Discontinuità e incremento delle prestazioni, con abbattimento delle liste d’attesa, sono le richieste avanzate dal sindaco di Edolo al nuovo direttore generale di Asst Valcamonica.