Nuovi dirigenti scolastici a Ponte di Legno, Cedegolo, Pisogne e Sale Marasino

giovedì, 31 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Sono stati nominati i dirigenti scolastici reggenti in Lombardia e non mancano le novità in Valle Camonica, mentre nei prossimi giorni saranno nominati i docenti e il personale Ata sui posti liberi nei vari ordini delle scuole.

C’era attesa in Alta Valle Camonica per le nomine dei dirigenti scolastici: all’Istituto “don Antonioli” di Ponte di Legno, dove oggi la dottoressa Silvia Oggiano lascia dopo tre anni per aver ottenuto il trasferimento nella sua città di residenza, l’Istituto Comprensivo 1 di Bassano del Grappa, è stata assegnata come reggente la professoressa Giacomina Andreoli, dirigente scolastico all’Istituto Comprensivo di Edolo; invece la dirigente dell’Istituto Meneghini, la professoressa Raffaella Zanardini, è stata riconfermata reggente a Sale Marasino, mentre la professoressa Paola Abondio, dirigente all’IC Darfo 2, è stata nominata reggente all’IC Pellegrini di Pisogne. Proseguendo nei nuovi incarichi di dirigenti: Gemma Santoro all’IC “Zendrini” di Cedegolo; Giuseppina Martinelli all’IC Cortefranca; Maurizia Di Marzio all’IC Vobarno; Tecla Gaio all’IC Gavardo; Glauco Morettini all’IC di Bagolino; Giampiero Cerri all’IC Gargnano ed Ersilia Conte all’IC di Adro. Invece all’IC Vilminore è stata nominata Annalisa Bonazzi.