Nuove apparecchiature agli ospedali di Esine e Edolo

martedì, 24 gennaio 2023

Edolo – In un’ottica di continuo miglioramento del parco tecnologico, l’ASST della Valcamonica ha realizzato un aggiornamento dell’impianto osmotico della Dialisi dell’Ospedale di Edolo e acquistato un nuovo Ecotomografo ginecologico per il reparto di Ostetricia – Ginecologia dell’Ospedale di Esine.

EDOLO, AGGIORNAMENTO SISTEMA OSMOTICO DIALISI

Il nuovo sistema di BiOsmosi è un impianto completamente automatizzato, sia per la produzione di acqua pura, sia per la gestione dei guasti, grazie alla particolarità di avere un sistema cosiddetto “ridondante”, garantendo una maggiore efficienza tecnica sia per quanto riguarda la manutenzione che l’utilizzo dell’impianto. Tale aggiornamento è stato possibile anche grazie alla collaborazione degli operatori sanitari e dei servizi tecnici aziendali.

ESINE, ACQUISTO ECOTOMOGRAFO GINECOLOGICO PER REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Grazie al finanziamento a valere sul PNRR nazionale per l’acquisto di apparecchiature, l’Azienda ha acquistato un nuovo Ecotomografo ginecologico, dotandosi così di un dispositivo di ultima generazione che permette di aumentare la qualità delle prestazioni eseguite.

L’Ecotomografo è un’apparecchiatura di alta fascia dotata di tutte le più moderne tecnologie per l’esecuzione di esami con un’elevata qualità diagnostica. La dotazione delle sonde nella configurazione acquistata permette di svolgere al meglio tutte le tipologie di esami ostetrico/ginecologici richiesti in una diagnostica di alto livello. La sonda 3D in tempo reale consente studi ginecologici molto accurati che non era possibile eseguire con la precedente apparecchiatura.