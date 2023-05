Nuova struttura per latte di Valle Camonica, prorogata la scadenza del bando della Comunità Montana

martedì, 23 maggio 2023

Breno (Brescia) – La Comunità Montana di Valle Camonica ha emanato il 24 aprile il bando per la realizzazione di una nuova struttura di trasformazione e commercializzazione del latte, prevedendo un finanziamento di un milione e 500mila euro.

Tale procedura, che ha come finalità la costruzione di una nuova latteria in Valle Camonica, rientra nel “Piano Strategico di Intervento per la Valle Camonica”, per sostenere “l’Agricoltura – Filiera Agroalimentare” e in particolare la riqualificazione dei settori zootecnico-lattiero-caseario e delle produzioni agroalimentari della Valle, in sinergia con il settore turistico.

L’avviso pubblico, all’art. 2, prevede il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione per la presentazione delle proposte. La scadenza è fissata quindi per il giorno 24/05/2023. Ma valutata la complessità della documentazione da presentare per la partecipazione al bando – sulla scorta anche di alcune sollecitazioni pervenute da soggetti interessati e al fine di favorire la più ampia possibilità di partecipazione e accessibilità – l’ente ha approvato la proroga del termine di scadenza di 60 giorni. Pertanto la nuova scadenza è fissata al 23 luglio 2023. Tutte le informazioni relative al bando si trovano sul sito della Comunità Montana di Valle Camonica.