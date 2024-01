Notte di Capodanno: soccorse persone da Ponte di Legno a Iseo

lunedì, 1 gennaio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Gran lavoro questa notte per il servizio di emergenza ed urgenza e le forze dell’ordine dall’Alta Valle Camonica al Sebino.

Nella notte di Capodanno sono stati effettuati complessivamente dodici interventi con ambulanze ed equipe medica da parte di “Amici” di Ponte di Legno, Arnica di Berzo Demo e Camunia Soccorso di Darfo, la maggior parte per intossicazione etilica. Gli interventi si sono concentrati tra Ponte di Legno, Sellero, Borno, Darfo, Iseo e Provaglio d’Iseo.

Poco prima delle 2 in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno, una lite tra giovani è degenerata e un 21enne è stato soccorso e trasportato per le prime cure all’ospedale di Edolo. Sempre nella notte in azione il Soccorso Alpino della Stazione di Temù per il recupero di un giovane in via Grano a Vezza d’Oglio.