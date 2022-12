Notte da Nobel: premiati gli studenti meritevoli di Corteno Golgi

lunedì, 12 dicembre 2022

Corteno Golgi (Brescia) – Un gran finale per la settimana “Golgiana” con il convegno su “Fondazione Camillo Golgi per la ricerca biomedica” e la consegna delle borse di studio ai giovani cortenesi meritevoli. Due eventi promossi dall’Amministrazione comunale che ha visto la presenza del sindaco Ilario Sabbadini e dei consiglieri Gabriele Rodondi e Stella Pedrazzi.

Il convegno “Fondazione Camillo Golgi per la ricerca Biomedica”, organizzato in occasione della IV edizione della “Giornata del Golgi” in occasione del 116esimo anniversario dalla consegna del “Premio Nobel per la Medicina” del 10 Dicembre 1906, ha visto gli interventi del presidente della Fondazione Golgi, professor Enrico Agabiti Rosei, professore emerito di Medicina Interna dell’università di Brescia e della dottoressa Laura Dotta, ricercatrice Clinica Pediatrica Università degli Studi di Brescia, ASST Spedali Civili di Brescia, su “Malattie rare dell’immunità: le sfide della Ricerca”. Un approfondimento che è stato seguito dai cortenesi sia in presenza sia in remoto.

Al termine sono stati consegnati i premi “Una notte da Nobel” agli studenti meritevoli delle scuole primarie, secondarie e dell’università. Sono stati premiati (nella foto) per la sezione scuola Media: Fiamma Gatti, Daniele Martinotta, Simone Tognela e Federica Riatti: sezione scuola Superiore: Alessia Sabbadini, Fabiana Partesana, Chiara Riatti, Dania Sabbadini e Viviana Stefanini e per la sezione Laureati: Alice Radici, Caterina Rodondi, Alessia Martinotta e Giusy Salvadori.