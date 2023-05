No lupi nei paesi, raccolta firme in Valtellina. A Monno accertamenti su sei pecore morte

venerdì, 12 maggio 2023

Bormio (Sondrio) – “No lupi nei paesi“, prosegue la raccolta firme in provincia di Sondrio. Dopo la Valchiavenna, dove sono state raccolte più di 3mila firme, ora tocca a Bormio (Sondrio), il comitato “Alta Valtellina“, per la tutela delle persone e degli animali dai lupi, collegandosi all’iniziativa valchiavennasca, organizza una raccolta firme di sottoscrizione della Petizione popolare rivolta alla Regione Lombardia.

Raccolta firme a Bormio e Valfurva – “No lupi nei paesi“, le firme dei cittadini saranno raccolte domenica 14 maggio dalle 9 alle 19 a Bormio presso “Le corti” in via Milano e in piazza del Kuerc e a Valfurva sul piazzale del Comune. “Con la petizione popolare rivolta a Regione Lombardia si chiede di prendere atto che il problema lupo sta sfuggendo di mano – spiegano i promotori dell’iniziativa -. In Italia e in Lombardia si assiste a un moltiplicarsi di casi di predazione di animali domestici sin dentro i cortili, i giardini, le stalle e con l’aggressione a persone (con o senza cane). E’ indispensabile adottare uno schema di regole come è stato fatto dalla Svizzera e dalla stessa Regione Lombardia nel caso dell’orso”.

Predazione a Monno – Sono in corso accertamenti per stabilire se è stato un lupo ad aggredire e uccidere sei pecore a Monno. Saranno i carabinieri Forestali di Ponte di Legno a stabilire con certezza quanto accaduto e sono già stati effettuati prelievi.

In Alta Valle Camonica e al Tonale è presente un branco di lupi stabile (© Fausto Bariselli) formatosi alcuni anni fa, conta sei esemplari ed è un gruppo che viene costantemente monitorato.