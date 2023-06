Niardo: lavori sulla linea ferroviaria, riapertura a fine estate

lunedì, 12 giugno 2023

Niardo (Brescia) – Il ripristino della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Breno-Edolo dovrebbe avvenire entro fine estate. Sono questi i tempi, secondo il cronoprogramma, di riapertura del tratto di linea – interrotta dal 28 luglio scorso per l‘alluvione a Niardo – tra Breno ed Edolo. E’ infatti istituito un servizio bus sostitutivo, ma per i problemi della viabilità i tempi di percorrenza non vengono rispettati. La riapertura della linea ferroviaria è quindi fondamentale.

Nelle ultime settimane sono stati effettuati lavori importanti, con la sistemazione del tratto di ferroviaria divelto dall’eccezionale ondata di maltempo, è stata sistemata la massicciata, in prossimità del passaggio a livello di via Camporotondo, e sono state posizionate le traversine in cemento. Negli scorsi mesi il sindaco di Niardo Carlo Sacristani con una lettera aveva sollecitato Ferrovie Nord e Regione Lombardia ad intervenire.

L’obiettivo è arrivare al ripristino della linea ferroviaria entro settembre, in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico 2023-2024.