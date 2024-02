Nel Bresciano la nuova gazzella dei carabinieri è la Tonale Hybrid

giovedì, 1 febbraio 2024

Passo del Tonale – L’Alfa Romeo “Tonale” mette la divisa dell’Arma dei Carabinieri e più precisamente indossa le vesti del Radiomobile di Brescia. La nuova gazzella in livrea blu, che presto incontreremo sulle strade del Bresciano e della Valle Camonica, è equipaggiata con un motore turbo benzina 1.469 con cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti, nel quale è integ01rato un motore elettrico da 20 CV di potenza. All’interno la “Tonale” dei carabinieri presenta le tipicità delle vetture dell’Arma, compresi faro e pannello sul tetto, radio di servizio, blocchi di sicurezza per palette e armi in dotazione. Sul divano posteriore ospita un guscio “monocellula” per i fermati, soluzione che garantisce la sicurezza dei militari e del trasportato.

La collaborazione tra Arma dei carabinieri e Alfa Romeo è storica e risale al 1951, anno in cui la “1900 M”, soprannominata la “Matta”, divenne la prima “Gazzella” della Benemerita.

La scelta di impiegare moderni veicoli ibridi per pattugliare il bel Paese è un ulteriore tassello dell’impegno nella tutela dell’ambiente da parte dell’Arma che ha scelto di dotare i suoi uomini di una vettura di ultima generazione per svolgere al meglio i compiti d’istituto al servizio dei cittadini.

Il nuovo veicolo dell’Arma non può che ben figurare tra le strade della provincia di Brescia: il nome della gazzella richiama infatti una delle mete turistiche, valico tra Lombardia e Trentino: il Passo Tonale.