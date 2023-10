Nasce il nuovo ospedale di comunità a Esine: il progetto

venerdì, 27 ottobre 2023

Esine (Brescia) – Svelato il progetto dell’ospedale di comunità di Esine (Brescia) con un costo di quasi 4 milioni e mezzo, disposto su una superficie di 2mila metri quadri e con una disponibilità di 25 posti.

La Direzione Strategica di Asst della Valcamonica ha presentato i lavori di realizzazione del nuovo ospedale di Comunità di Esine, erano presenti il direttore generale Maurizio Galavotti, il direttore sociosanitario Maurizio Morlotti, quindi il sindaco di Esine e presidente delle Provincia di Brescia Emanuele Moraschini, e i dirigenti Marco Bottazzi e Francesco Romellini.

Il nuovo ospedale di Comunità sorgerà a Esine, all’interno dell’area di competenza del presidio dell’ospedale della Valcamonica: il nuovo edificio avrà dimensioni di circa 1000 metri quadrati per piano, di cui uno fuori terra e l’altro interrato. Nello studio degli ambienti interni – come illustrato da Marco Bottazzi e Francesco Romellini –– è stata posta molta attenzione, partendo innanzitutto dall’ingresso, accentrato nella nuova struttura, al quale sarà posizionata un’intera vetrata a tutta altezza per dare maggiore luminosità agli spazi. I corridoi non avranno il fondo cieco, realizzando il fondo libero con porte a vetrate che consentono alla luce di entrare negli ambienti. Gli spazi di degenza sono progettati secondo le ultime norme regionali in materia di Residenza Sanitaria Assistenziale, con camere da uno o massimo due posti letto, dotata di servizio igienico esclusivo della camera.

L’Asst Valcamonica procede quindi spedita con l’attuazione e il rispetto della missione 6 salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC). Sono già stati approvati i progetti esecutivi e appaltati tutti i lavori delle case di comunità, della centrale operativa territoriale, degli ospedali di comunità e degli adeguamenti Sismici per i quali era stato richiesto il finanziamento: per l’ospedale di Comunità di Esine si tratta di 4.344.444 euro e 9.450.000 euro per l’adeguamento sismico dell’intero ospedale. Tra case di comunità, ospedale di comunità e adeguamento degli ospedali di Edolo ed Esine, con la nuova piastra del Pronto Soccorso, arriveranno in Valle Camonica 80 milioni.

Il nuovo Ospedale di comunità è sul modello di assistenza previsto dalla legge regionale 22/2021, che deve tenere in considerazione il peso sempre maggiore delle cronicità e, di conseguenza, erogherà interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ricoverando pazienti in questa struttura in mancanza di idoneità del domicilio e garantendo assistenza e sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, che non può essere fornita a casa del paziente.

“La realizzazione del nuovo ospedale di comunità – sostiene il direttere generale Maurizio Galavotti – non sarà impattante per i pazienti e per chi lavora a Esine, perché sorgerà su un’area libera e non su una struttura esistente”, mentre Emanuele Moraschini ha sottolineato: “sarà una struttura più vicina al cittadino, come previsto dalla legge regionale”. Infine Maurizio Morlotti pone l’accento su “un modello nuovo e importante per la Valle Camonica“.