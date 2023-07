Move in Green, la mobilità sostenibile per la Valle Camonica

mercoledì, 12 luglio 2023

Breno – Presentato a Breno il servizio di car sharing realizzato da E-VAI, società del gruppo FNM, all’interno del progetto di mobilità sostenibile della Provincia di Brescia e del Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, MOVE IN GREEN. Grazie a questa iniziativa, nei comuni di Sulzano, Pisogne, Darfo, Breno, Cedegolo, Capo di Ponte ed Edolo, sono disponibili auto elettriche in condivisione per rispondere a tutte le esigenze di mobilità di cittadini e turisti.

AUTOMOBILI ELETTRICHE – Per garantire il rispetto di una mobilità a basso impatto ambientale il progetto MOVE IN GREEN utilizza automobili completamente elettriche di ultima generazione acquistate dalla Provincia di Brescia. Il modello Nissan Leaf è a disposizione per il noleggio a Sulzano (viale Pericoli Secondo, 4), Pisogne (via Roma, Stazione), Darfo (viale Alcide de Gasperi, 25), Breno (via Tassara, 33), Capo di Ponte (via Nazionale, 21), Cedegolo (via Nazionale, 2), Edolo (via Gennaro Sora, 22). A Pisogne, Breno ed Edolo è presente in aggiunta una seconda vettura, modello Nissan Evalia, automobile multispazio completamente elettrica da 7 posti. Per noleggiare questi veicoli i cittadini, dopo essersi registrati attraverso l’app mobile, possono richiedere l’auto prenotando tramite la stessa app o il numero assistenza clienti 02 40701700. L’automobile deve essere riconsegnata a fine noleggio nello stesso stallo del comune dove è stata ritirata. Le tariffe per il noleggio di Nissan Leaf partono da 7,20 €/h (con 3 ore di noleggio minimo) oppure 39€ al giorno con 50 km di percorrenza inclusi. Per il noleggio di Nissan Evalia è in vigore una promozione di lancio fino a settembre (-50% sulla tariffa a prezzo pieno) con tariffe a 7,20 €/h (con 3 ore di noleggio minimo) oppure 39€ al giorno con 50 km di percorrenza inclusi.

I VANTAGGI DEL SERVIZIO – Grazie al progetto MOVE IN GREEN, i cittadini possono usufruire del servizio di car sharing in territori normalmente non raggiunti da altri operatori del settore, con la comodità di disporre di un autoveicolo elettrico per le proprie esigenze di mobilità, senza assumersi gli oneri della proprietà del mezzo. Il servizio è inoltre prenotabile in anticipo, in modo da avere la certezza di trovare il veicolo a propria disposizione per il giorno pianificato, sia che si tratti di una esigenza di qualche ora o di un viaggio di più giorni. Le automobili di E-VAI infatti possono muoversi senza limitazioni su tutto il territorio nazionale e in Europa. Inoltre, per gli spostamenti nei centri urbani, queste automobili usufruiscono di accesso gratuito alle zone ZTL nei comuni convenzionati ed entrano gratuitamente nell’area C a Milano.

MOVE IN GREEN – Il progetto “MOVE IN GREEN” della Provincia di Brescia e del Consorzio Comuni B.I.M. della Val Camonica è finanziato dal Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e ha la finalità di promuovere la mobilità elettrica nel bacino Alto Sebino e nella Valle Camonica.