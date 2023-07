Motorx Music & Fun: nel weekend la kermesse a Capo di Ponte

giovedì, 6 luglio 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Il Gruppo Aragosta organizza l’edizione 2023 dell’evento Music & Fun a Capo di Ponte (Brescia). Quella in arrivo è un’edizione ricca di novità e di momenti ormai diventati tradizione: apertura domani – venerdì 7 luglio – con la possibilità di assaggiare le prelibatezze della cucina “Street Food” per poi fare un salto nel passato con la tappa ufficiale del tour nazionale del concerto “Voglio tornare negli anni ’90”.

Sabato 8, nel pomeriggio di allenamento per i piloti di Enduro del Moto Club Sebino di Costante Bontempi, capitanati da Davide “Pota” Guarneri, al quale verrà insignito di un premio alla carriera. Serata danzante prima con un tributo alla musica italiana by Leghe leggere e a seguire notte da discoteca con il Dj Set di Ivanix.

Domenica 9, gran finale con raduno di Pandisti camuni e Trattoristi camuni ed il solito biker per un giorno, dove ragazzi di cooperative del territorio avranno la possibilità di essere passeggeri di moto custom e provare l’emozione delle due ruote. Altre sorprese, a cura di associazioni del territorio, delizieranno gli ospiti dell’evento che potranno usufruire del servizio cucina in tutte e tre le serate ed anche per i pranzi del sabato e della domenica.

Il Motorx Music & Fun è l’evento che permette, al Gruppo Aragosta ODV, di sostenere l’attività annuale e di organizzare Run Aragosta, evento per cui tutto il ricavato viene devoluto in beneficienza.

IL PROGRAMMA

Venerdì 7 luglio

ore 17 apertura evento – aperitivo motorx

ore 19 apertura street food

ore 20 dj set

ore 21:30 concerto voglio tornare negli anni 90 – tappa Tour Italia

Sabato 8 luglio

ore 14 evento motociclistico Enduro by MC Sebino

ore 14:30 apertura villaggio con espositori

ore 21 Leghe Leggere italian tribute band

ore 23:15 sfilata by Eros Veneziani

ore 23:30 Ivanix dj set

Domenica 9 luglio

ore 09:30 raduno Pandisti camuni

ore 10 raduno Trattoristi camuni

ore 12 apertura stand gastronomico

ore 14 biker per un giorno

ore 14:30 sfilata & show Trattoristi camuni

ore 17:30 esibizione Salsamor – danze caraibiche

ore 20:30 Fomenjuna in concerto

ore 22 flash in the night