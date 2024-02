Motori, il pilota trentino Ravanelli premiato al Rally Racing Meeting

martedì, 13 febbraio 2024

Centrale di Bedollo (Trento) – Il 2024 di Devis Ravanelli si è ufficialmente aperto alla Fiera di Vicenza, in occasione di Rally Racing Meeting. L’evento ideato da Miki Biasion, due volte sul tetto del mondo, ha fatto da palcoscenico alle premiazioni di N5 Italia con il pilota di Centrale di Bedollo tra i principali protagonisti.

Archiviati gli onori di casa, a cura del fondatore Alfredo De Dominicis, si è passati alla cerimonia ufficiale di premiazione che ha visto il portacolori di Pintarally Motorsport, affiancato anche in questa occasione da Fabrizio Handel, ricevere i riconoscimenti per i successi conquistati nel Trofeo N5 Italia, nel Campionato Italiano Rally Asfalto di categoria e nel Trofeo N5 Asfalto (foto © N5Italia Rally-Racing-Meeting)-

Un trittico di primati, senza dimenticare anche il sigillo nella Coppa Rally ACI Sport di terza zona per la classe N5, che ha sancito la migliore annata in carriera per il trentino che, al volante della Citroen DS3 N5, ha portato un significativo contributo al team Power Brothers per la conquista del titolo di migliore vettura, condividendo la vittoria con il proprietario Riccardo Rigo.

“Non ho mai provato un’emozione così forte – racconta Ravanelli – ed è stata la prima volta che mi sono trovato su un palco per ricevere così tanti premi. Il 2023 è stato un anno incredibile per me perché, alla prima volta su una trazione integrale ed in un contesto di gare quasi del tutto nuovo, non mi sarei mai aspettato di poter raggiungere traguardi così prestigiosi. I grazie da dire sono davvero tanti, ad iniziare da tutti i partners che hanno creduto in questo progetto ed alla Pintarally Motorsport che mi ha dato una mano notevole per completare questo percorso. Grazie a Riccardo Rigo, per avermi messo a disposizione la sua DS3, ed al team Power Brothers, per averla curata al meglio per tutta la stagione. Grazie a Fabrizio Handel, un amico oltre che navigatore, che mi ha sempre saputo consigliare nel modo giusto.”

Un 2023 sul quale cala definitivamente il sipario, ma con tanta voglia di ripetere l’esperienza.

“Stiamo lavorando per poter affrontare di nuovo il Trofeo N5 Asfalto” – aggiunge Ravanelli – “che, almeno sulla carta, dovrebbe ripresentare lo stesso calendario del 2023. Questo sarebbe molto importante per noi perchè ci consentirebbe di partire da gare che già abbiamo imparato a conoscere, specialmente il Lana ed il Piancavallo. Assieme a Pintarally Motorsport ed a Power Brothers stiamo cercando di trovare la giusta quadra perchè, risultati a parte, ci siamo divertiti davvero tanto con queste N5. Dalle voci emerse, durante la premiazione, sembra che il parco partenti si arricchirà di ulteriori avversari e questo sarebbe fonte di stimoli per crescere.”