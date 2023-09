Mortirolo: rimossa la targa posta sul cippo dalla Legione Tagliamento

giovedì, 14 settembre 2023

Monno (Brescia) – La targa posizionata sul cippo della Legione Tagliamento al Mortirolo è sparita. Dopo le prese di posizione e la richiesta di partiti e associazioni camune e bresciane di inibire l’utilizzo di spazi pubblici ad offesa della memoria collettiva che avevano invocato la rimozione del cippo, restano le polemiche e la domanda che non solo i monnesi e i camuni si fanno è: chi ha autorizzato quel cippo?. E – se non c’è stata alcuna autorizzazione – si profila come una violazione alle norme urbanistiche.

Dopo la rimozione della targa, restano la corona e la croce. La querelle non sempre essere chiusura, perché le associazioni e gruppi hanno chiesto informazioni sull’iter che ha portato a posizionare quella targa da parte della Legione d’assalto “M” Tagliamento, che ha operato spesso alle dirette dipendenze dei comandi nazisti tedeschi, ed è famosa per la sua crudeltà, non solo verso le formazioni partigiane, anche nei confronti della popolazione civile. Le associazioni vogliono vederci chiaro, anche per evitare che in futuro si ripeta un caso simile.