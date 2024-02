Mortirolo, i paracadutisti ricordano l’intervento del febbraio 1945

giovedì, 15 febbraio 2024

Monno (Brescia) – La sezione camuna dei Paracadutisti d’Italia ha organizzato l’altra sera la cerimonia al Mortirolo in ricordo di quanto accaduto il 13 febbraio 1945, quando un aereo americano partito dall’aeroporto di Rosignano, in Toscana, paracadutò sul passo del Mortirolo uomini, armi, munizioni e viveri per le formazioni regolari delle Fiamme Verdi, impegnate nella Guerra di Liberazione Italiana.

Erano le 23.30, e nell’occasione fu paracadutato anche il capitano di Artiglieria Lionello Levi Sandri, che una volta sul posto prese il comando della formazione.

In occasione della ricorrenza, una delegazione della Sezione A.N.P.d’I. di Valle Camonica, con amici e simpatizzanti, si è recata a piedi da Monno fino alla zona vicina al passo, dove nel 2016 i parà della Valle Camonica hanno posato una stele a ricordo di quegli eventi.

Di anno in anno il numero dei partecipanti aumenta, e quest’anno per la prima volta la pattuglia è stata guidata dal presidente della Sezione paracadutisti camuni Antonello Richini, che al termine del momento di ricordo, ha letto la preghiera del Paracadutista.

La cerimonia è stata accompagnata dall’accensione di alcune fiaccole, a simboleggiare i segnali luminosi che da terra indicavano agli aerei alleati la zona lancio.