Monumento Legione Tagliamento al Mortirolo, Mottinelli: “Il Comune lo rimuova”

lunedì, 11 settembre 2023

Monno (Brescia) – “La Resistenza, che ha liberato l’Italia e prodotto la nostra Costituzione, è stata un momento fondamentale per la costruzione della nostra Repubblica”, afferma Pier Luigi Mottinelli (nella foto), coordinatore del Partito Democratico di Valle Camonica. “ Per questo condanniamo con fermezza la decisione del Comune di Monno, che ha permesso la posa di un monumento di commemorazione alla ‘Legione Tagliamento’ sul Mortirolo, teatro di una vittoriosa battaglia combattuta dalle formazioni partigiane”.

Il Pd chiede un’azione urgente al Comune di Monno (Brescia)e al sindaco Romano Caldinelli un’azione forte: “Rimuovano il monumento della Legione Tagliamento”.

Infatti La ‘Legione Tagliamento’ fu secondo la storica Sonia Residori un reparto fascista “rimasto impresso nella memoria collettiva per la ferocia dei metodi usati durante la guerra civile e di occupazione del 1943-’45. Operò in Valle Camonica tra il 1944 e il 1945. I suoi membri si resero responsabili di “saccheggi, violenze, torture ed uccisioni nei confronti sia dei partigiani catturati che della popolazione civile”.

“Il rispetto per i caduti di guerra non può diventare un’occasione per promuovere operazioni di revisionismo storico, che mirano a negare la barbarie della dittatura fascista e a riabilitare personaggi e ideali contro cui hanno lottato partigiani e partigiane di tutta Italia”, prosegue Mottinelli.

“Ci uniamo all’appello di tutte le forze democratiche e delle associazioni, come l’Associazione Fiamme Verdi di Brescia, l’ANPI di Valsaviore e dell’Alta Valle Camonica – conclude Mottinelli -, per chiedere al Comune di rimuovere il monumento e ogni altro manufatto o simbolo che inneggi alla Legione Tagliamento e ai suoi appartenenti, evitando così di creare un nuovo luogo di raduno per i nostalgici del fascismo proprio dove le forze partigiane combatterono e morirono per difendere la nostra libertà”.

Red. Cro.