Monno riscopre l’antica tradizione: il programma di Fen Festa

Monno (Brescia) – Fen Festa a Monno (Brescia), torna l’evento più importante dell’estate nel paese dell’Alta Valle Camonica. La manifestazione incentrata sulla fienagione e sul taglio dell’erba “come si faceva una volta”, tradizione fondamentale per la gente di montagna, con tanta musica e cena.

Il programma di Fen Festa, che si svolge oggi, prevede alle 14 il ritrovo e iscrizioni in piazza IV Novembre a Monno, alle 14:30 sfilata verso il prato, alle 14:45 inizio gara di sfalcio, a seguire merenda del contadino e alle 17:30 premiazioni in piazza IV Novembre con esibizione del gruppo “Balari dell’Adamel”, alle 19 cena, alle 21 musica con Alberto Dimensione Musica, alle 22 “Serenate ritrovate”.

Durante la giornata saranno presenti presso la zona del sagrato della chiesa attività per i bambini in collaborazione con “Boskiva ranch” e mercatini vari degli artisti e artigiani del paese e sarà presente “Il Marpione camuno” con il suo tagliente sarcasmo. L’intera giornata sarà accompagnata dalla musica di Germano Melotti e Giacomo Zerla insieme ad altri ospiti.

In occasione di “Fen Festa” è prevista la chiusura al traffico e sosta in piazza IV Novembre a Monno dalle 8 e la chiusura al traffico dalle 13 di via Roma e via don Antonioli fino al termine della manifestazione.