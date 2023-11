Monno, progetto “Terra alta”: domenica 26 evento a Cà Mon

giovedì, 23 novembre 2023

Monno (Brescia) – Il Cardo, Cooperativa Sociale Onlus di Edolo, insieme a Ca’Mon Centro di comunità per l’arte e l’artigianato svelano il progetto “Terra alta” finanziato dal Ministero della Cultura Direzione Generale Creatività Contemporanea sul bando Creative Living Lab V Edizione – Azione 1 – Sostegno Finanziamento per la realizzazione di attività in luoghi rigenerati.

È un punto di orgoglio sapere che a questo bando hanno partecipato 148 realtà italiane e sono stati finanziati solo 15 progetti di cui 2 lombardi tra cui quello presentato dal Cardo.

Erano presenti l’assessore alla cultura della Comunità Montana Massimo Maugeri, il sindaco e l’assessore alla cultura del Comune di Monno Romano Caldinelli e Marco Pietroboni, il direttore de Il Cardo Società Cooperativa Sociale Onlus Marco Milzani, e direttore artistico di Ca’Mon Stefano Boccalini e la responsabile del progetto Elena Turetti. Hanno partecipato gli autori Elena Tognoli e Giacomo Sartori.

Terra Alta è un progetto ideato da Ca’Mon, presentato da Il Cardo Società Cooperativa Sociale Onlus e finanziato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, attraverso l’avviso pubblico Creative Living Lab V Edizione (Azione 1 – Sostegno Finanziamento per la realizzazione di attività in luoghi rigenerazione).

Ca’Mon, centro di comunità per l’arte e l’artigianato, è un luogo di produzione culturale e di scambio tra saperi intellettuali e saperi manuali, un laboratorio permanente di sperimentazione e di ricerca che ha sede a Monno, paese dove è nato grazie alla collaborazione tra il Comune, la cooperativa sociale Il Cardo e la Comunità Montana di Valle Camonica – Servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio.

Il progetto Terra Alta si inserisce organicamente all’interno della programmazione del centro e volge lo sguardo e il fare alla terra per indagare questo elemento fondamentale per la salvaguardia della biodiversità, della salubrità e del paesaggio di una località di montagna: la Terra, intesa come elemento vivente e in continua trasformazione.

Il progetto invita ad “andare dentro” la terra per coglierne la complessità, i segreti e le risorse essenziali e invisibili che questo elemento ci offre. Incoscienti di quanto si nasconda in una piccola zolla di terra e ignari della sua vivacità, del lavorio incessante in nostro favore che accade sotto i nostri piedi, ci ostiniamo a guardare dritto davanti a noi.

Confidiamo che lavorare su questo progetto possa smuovere la coscienza di questa comunità di montagna, che già mantiene un forte legame con le pratiche agro-silvo-pastorali tradizionali, e coinvolgere le nuove generazioni in un’idea diversa di terra come risorsa e di economia circolare.

Il progetto Terra Alta porta in Valle Camonica una coppia di autori, Elena Tognoli, artista televisiva, e Giacomo Sartori, scrittore e pedologo, scienziato della terra, chiedendogli di farci cambiare posizione e spostare il nostro fare e i nostri occhi a terra, dentro e sotto la superficie della terra.

Si pensa che mettere insieme una pratica artistica che guardi alla terra come ad una materia utile a costruire nuove narrazioni e a stimolare nuove visioni, con un’attitudine allo studio scientifico della terra capace di guardare sopra e sotto la sua superficie fornendo strumenti concreti, possa stimolare quello spostamento di sguardo che è indispensabile per creare nuove consapevolezze e per immaginare nuovi possibili modelli di sviluppo.

Il progetto è articolato in quattro diverse azioni che si sovrappongono e si intrecciano: coinvolgimento degli abitanti di Monno e delle loro terre nel processo di studio; la pratica artistica come prassi in grado di attivare una profonda riflessione e stimolare nuove visioni e nuove consapevolezze; la formazione per adulti attraverso un programma di incontri dedicati all’agro-ecologia e la sensibilizzazione allo studio della terra attraverso un programma di laboratori, fuori e dentro le scuole, rivolto a bambini, ragazzi e persone con fragilità.

Presentazione del progetto alla comunità di Monno: Domenica 26 novembre alle ore 14 presso Ca’Mon prenderà il via il progetto con una prima uscita di ricognizione conoscitiva delle terre e degli abitanti di Monno, si attraverserà il paese da sud a nord, dal torrente verso i margini del bosco.

Il pomeriggio proseguirà con una visita più approfondita alle terre e il successivo ritorno a Ca’Mon, dove avrà luogo un confronto sulle diverse azioni di progetto e dove si potrà condividere un’ottima e gustosa merenda contadina.

Il progetto è proposto da Il Cardo, Cooperativa Sociale Onlus di Edolo, in collaborazione con Comune di Monno e Comunità Montana di Valle Camonica.

di Ch. Pa.