Monno: l’area feste del Mortirolo intitolata a Luigi Antonioli

martedì, 18 luglio 2023

Monno (Brescia) – Una grande festa al Mortirolo ed è stato ricordato Luigi Antonioli, “anima” di Monno prematuramente scomparso lo scorso maggio. In tanti si sono ritrovati domenica mattina per la celebrazione in ricordo di Luigi Antonioli presieduta dal parroco don Marco Iacomino che si è svolta nella zona delle ex caserme e successivamente gli è stata intitolata l’area feste.

Toccante la cerimonia con le parole del parroco don Marco Iacomino, quindi gli interventi del sindaco Romano Caldinelli, quindi Angelica Mossini per conto del papà Emilio e la nipote Ilenia Antonioli. Il sindaco Romano Caldinelli ha rimarcato tre motivi per ricordare Luigi Antonioli: “E’ stato l’ideatore di grandi feste ed eventi sportivi, ci ha messo del suo ed ha coinvolto l’intera comunità”.

Angelica Mossini ha sottolineato l’impegno nell’ambito sportivo evidenziando quanto fatto da Luigi Antonioli (nella foto) per la comunità, partendo dal 1980 con l’Us Monno e le tre categorie – Giovannissimi, Allievi e Dilettanti – che hanno reso celebre il gruppo sportivo, arrivando alla festa del Mortirolo. Infine la nipote Ilenia Antonioli ha posto l’accento sulla feste del Mortirolo: “Quest’anno non c’è la tua presenza, ma tu sei stato il faro ed è giusto che sia per te”. Al termine della cerimonia l’intitolazione a Luigi Antonioli dell’area feste del Mortirolo.

VIDEO



I tre giorni di festa del Mortirolo sono stati un successo e il gran finale è stato con l‘orchestra Matteo Bensi che ha richiamato il grande pubbblico per una speciale serata. Con l’arrivederci all’edizione 2024.