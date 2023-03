Monno: Il Cardo con i suoi redattori, racconterà ogni mese Ca’ Mon

venerdì, 17 marzo 2023

Monno (Brescia) – Una grande iniziativa da parte de “Il Cardo” di Edolo (Brescia) che racconterà ogni mese Ca’ Mon, il centro di comunità per l’arte e l’artigianato di Monno (Brescia). Il progetto è pensato per raggiungere con un linguaggio un po’ ironico, semplice, ma sicuramente vero, tutti i cittadini del paese montano della Valle Camonica appena salito agli onori della cronaca per aver battuto Firenze per spesa pro capite per la cultura, e tutto l’internet possibile.

Il numero zero di Ca’ MoNews è stato realizzato da Paola, Michela, Giovanni e Sara e – oltre raccontare Ca’Mon – sono state presentate le prossime attività, partendo del weekend: domenica pomeriggio lo scambio dei semi, con i vasetti realizzati dagli ospiti de “Il Cardo” di Edolo.

Il progetto è cofinanziato da Fondazione della Comunità Bresciana e prevede anche altre iniziative a sostegno del lavoro della cooperativa sociale per la comunità di Monno e il suo centro Ca’Mon. Il Cardo ringrazia il Comune di Monno e i suoi cittadini, il Distetto Culturale della Comunità Montana di Valle Camonica, Stefano Boccalini e Elena Turetti, che sono compagni di viaggio in questa nuova avventura.

Ogni informazione su Ca’Mon la trovate cliccando www.centrocamon.it o su fb e Instagram: centrocamon-