Monno: forte messaggio dal raduno delle Fiamme Verdi al Mortirolo

domenica, 3 settembre 2023

Monno (Brescia) – Al Mortirolo si è svolto il raduno delle Fiamme Verdi in ricordo delle vittime dei cruenti scontri combattuti durante la Seconda Guerra Mondiale sulle montagne tra Valle Camonica e Valtellina.

Come ogni prima domenica di settembre l’Associazione “Fiamme Verdi” di Brescia e Valle Camonica organizza la commemorazione delle Battaglie del Mortirolo, consumatesi tra febbraio e maggio 1945, nello scenario del passo alpino, dove 200 partigiani della divisione Fiamme Verdi “Tito Speri” si opposero a oltre 2000 militi della G.N.R. “Tagliamento”, supportati da forze tedesche.

E alla cerimonia che si è svolta oggi c’è stata una grande partecipazione alla presenza di gruppi, in testa gli alpini, associazioni partigiane e combattentistiche della Valle Camonica, amministratori locali, il presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini, sindaci della Valle Camonica e Valtellina, in primis Romano Caldinelli (Monno) e Franco Matteo Saligari (Mazzo di Valtellina) quindi il presidente della Fiamme Verdi della Valle Camonica, Ezio Gulberti, il presidente della Fiamme Verdi di Brescia, Ferdinando Sala, e dirigenti scolastici, con gli istituti legati al progetto Museo della Resistenza in Mortirolo.

La Santa Messa davanti alla chiesetta è stata celebrata da monsignor Tino Clementi, cappellano delle Fiamme Verdi, che nell’omelia ha rimarcato i sacrifici fatti sulla montagne e in particolare al Mortirolo per difendere la libertà. Quindi si è soffermato sui valori della solidarietà e della pace. Al termine i saluti del coordinamento provinciale Fiamme Verdi, delle autorità e l’orazione ufficiale tenuta da Patrizia Caldinelli della Cooperativa Sociale Anemone di Brescia e l’onore ai caduti con un messaggio: “ La Resistenza e l’impegno civile dei nostri eroi devono essere un esempio per le nuove generazioni”.

E’ stata anche l’occasione per una tappa sulle panchine più alte d’Europa, una è stata dedicata a David Sassoli, l’ex presidente del Parlamento Europeo scomparso prematuramente e l’altra a Lionello Levi Sandri, ex commissario europeo per l’occupazione, gli affari sociali e l’integrazione.

di A. Col.