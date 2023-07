Monno e le tradizioni: un successo l’edizione 2023 di Fen Festa

lunedì, 31 luglio 2023

Monno (Brescia) – Fen Festa, oltre ai residenti di Monno, ha richiamato turisti da Valle Camonica e Valtellina. Un successo l’edizione 2023 della manifestazione legata alle tradizioni del paese camuno, in particolare al taglio dell’erba e fienagione. “Stiamo riscoprendo gli antichi riti di questa terra e Fen Festa rientra in questo contesto”, sostengono gli organizzatori.

Centinaia di persone si sono ritrovate al Fen Festa e, nella zona del gara, hanno osservato la sfida di sfalcio erba da parte di uomini e donne. La star dello sfalcio prato di Monno non ha partecipato quest’anno alla gara, lasciando così la possibilità ad altre donne di conquistare l’ambito trofeo. Il pubblico ha applaudito tutti i concorrenti, al termine la giuria – sulla base di alcuni criteri prefissati, tra cui modalità e postura nel taglio erba – ha decretato i vincitori di Fen Festa 2023 e premiato i primi tre concorrenti maschile e femminile.

Durante il pomeriggio e serata sono stati organizzati nella zona del sagrato della chiesa attività per i bambini in collaborazione con “Boskiva ranch” e mercatini con artisti e artigiani della Valle Camonica. Non è mancata la presenza de “Il Marpione camuno” e la kermesse ha visto l’esibizione del gruppo “Balari dell’Adamel” con Germano Melotti e Giacomo Zerla, quindi cena e in serata la musica con Alberto Dimensione Musica.

Una curiosità: alle 22 in piazza a Monno c’è stata la simpatica “serenata” in piazza verso una coppia che presto convolerà a nozze. L’evento ha riscoperto alcune delle tradizioni e rientra tra gli appuntamenti più importanti dell’estate monnese.

di A. P.