Mobilità sostenibile: bus navetta nel cuore del Parco Adamello

mercoledì, 19 luglio 2023

Breno (Brescia) – A grande richiesta fa il suo ritorno nell’estate della Valle Camonica Bus Navetta, nel cuore del Parco senza auto. L’iniziativa inaugurata dal Parco dell’Adamello nell’estate del 2021 per rispondere ad alcune mission di primaria importanza per l’ente, quali l’incentivo a prediligere alternative di mobilità sostenibile, la promozione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e la protezione della salute dell’ambiente.

L’iniziativa è stata presentata da Guido Calvi, responsabili Parco Adamello per la Comunità Montana di Valle Camonica e l’assessore al Parco Adamello della Comunità Montana Alessandro Panteghini (nella foto).

In questo modo preservare la bellezza del territorio, e di conseguenza delle escursioni nelle aree più frequentate del Parco dell’Adamello, diventa una precisa scelta di sostenibilità da parte di chi frequenta e ama la montagna. Una scelta di cuore, per non portare scarichi inquinanti ed emissioni di anidride carbonica nella natura in quota; ma anche una scelta di testa, se si pensa alle difficoltà pratiche che spesso si incontrano nel raggiungere gli accessi ai sentieri in automobile, sia per le peculiarità delle strade di montagna (spesso strette e impervie, caratterizzate da dislivelli scoscesi), sia per i posteggi – che in alcuni frangenti sembrano non essere mai abbastanza, ma che per numerosi motivi non sempre possono essere incrementati – e che spesso portano a parcheggi selvaggi che penalizzano ancor più la viabilità e la vivibilità della montagna, anche da parte di coloro che la vivono per ragioni di lavoro.

Ecco quindi che nelle settimane più “calde” dell’anno, sia a livello climatico che di presenze, il servizio di bus, minibus e bicibus sarà garantito per tutte le domeniche (dal 30 luglio al 27 agosto) e nella giornata di Ferragosto, con 6 linee dirette verso i sentieri più amati del Parco dell’Adamello:

Linea 1 (minibus 8 posti)*

Ponte di Legno – Temù – Malga Caldea

Linea 2 (bus 30 posti)

Vezza d’Oglio – Val Paghera

Linea 3 (minibus 8 posti)*

Edolo – Sonico – Val Malga

Linea 4 (minibus 19 posti)

Edolo – Monte Colmo

Linea 5 (minibus 8 posti)*

Valle di Saviore – Malga Lincino

Linea 6 (bus 17 posti)

Breno – Bienno – Passo Crocedomini

Non solo: per le linee 1, 3 e 5 i giorni di servizio aumentano, con corse anche nei sabati del 5, 12, 19 agosto e nella vigilia di Ferragosto, per garantire la possibilità di organizzare un intero weekend nelle mete che, numeri alla mano, sono risultate le predilette nell’edizione del 2022.

“L’importanza di questo servizio è fondamentale – ha dichiarato Alessandro Panteghini, Assessore al Parco dell’Adamello – perché non solo protegge l’aria delle nostre cime e vallate, ma facilita la vita sia dei visitatori sia delle persone che vivono e lavorano in montagna. Il Parco è fortemente impegnato nell’intensificare l’offerta con un potenziamento significativo del numero delle corse. Abbiamo preso in considerazione i dati raccolti nelle precedenti edizioni, individuando le mete più apprezzate e le settimane con la maggiore affluenza di utenti del servizio per incrementare le linee in modo mirato».

Per accedere al servizio è sufficiente seguire le indicazioni riportate nel pieghevole dedicato e sul sito www.parcoadamello.it, dove è possibile trovare orari, punti di raccolta e contatti per la prenotazione, che è obbligatoria (al fine di organizzare i posti e verificare la disponibilità). Il costo del servizio rimane anche per il 2023 simbolico: 1 euro a persona per tratta al quale aggiungere 1,5 euro per eventuale trasporto bici.