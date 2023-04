Messa in sicurezza dell’alveo dell’Oglio da Sonico a Malonno

mercoledì, 5 aprile 2023

Sonico (Brescia) – Messa in sicurezza dell’alveo dell‘Oglio. A Sonico (Brescia) sono iniziati gli interventi di regimazione idraulica, con la rimozione di più di 50mila metri cubi di materiale, e la messa in sicurezza dell’alveo del fiume Oglio.

I problemi di Sonico, che interessano anche Malonno, sono generati da due diversi fattori: la paleofrana (PAL) lungo la Val Gallinera, che confluisce nell’Oglio, oggi monitorata, e la Val Rabbia, laterale della Val Gallinera, che durante le piogge e con lo scioglimento di Permafrost in quota, anche questa monitorata da opportuni sistemi del Comune e Protezione Civile di Sonico, porta a valle colate detritiche.

Il primo intervento – l’appalto è stato effettuato dalla Comunità Montana di Valle Camonica – ha un costo di 874mila euro e i lavori vengono effettuati dall’impresa Trentini e Sofia Costruzioni. Entro l’autunno – come da appalto – dovrebbero concludersi le opere di rimozione del materiale.

“Si tratta di un intervento importante – spiega Gian Battista Sangalli, responsabile del procedimento per conto della Comunità Montana di Valle Camonica – da un lato servirà a rimuovere quanto portato a valle dalle colate detriche negli scorsi anni e dall’altro lato sistemare l’alveo del fiume”. “E’ comunque – aggiunge Sangalli – il primo di una serie di interventi che saranno effettuati in futuro”.

Il primo cittadino di Sonico, Gian Battista Pasquini, in più occasioni ha posto il problema delle colate detritiche della Val Rabbia in un contesto più ampio, della Valle Camonica e posto all’Anas l’esigenza di migliorare la sicurezza della statale 42 del Tonale. In quest’ottica Anas pensa di innalzare la sede stradale di due metri e mezzo, garantendo una miglior sicurezza.

Per i diversi interventi sono previsti investimenti per circa 6 milioni di euro, compresi i lavori sull’alveo dell’Oglio che sono appena iniziati e si concluderanno in autunno.