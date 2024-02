Manutenzione strade provinciali Lombardia, i dettagli sui 12 interventi finanziati nel Bresciano

giovedì, 22 febbraio 2024

Breno – La Giunta Fontana ha approvato la delibera – su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi – per 52 interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali lombarde con ben 50 milioni di euro finanziando lavori programmati per il triennio 2024-2026. In merito alla notizia è intervenuto il Consigliere regionale della Lega Floriano Massardi, presidente della Commissione ‘Agricoltura, montagna e foreste’ di Regione Lombardia.

“Con questi fondi destinati dalla Regione Lombardia alle Province si potranno eseguire le manutenzioni straordinarie delle strade sotto la responsabilità provinciale, una misura importante per garantire collegamenti stradali sicuri in tutta la Regione. Alla Provincia di Brescia sono destinati oltre 8 milioni di euro per 12 interventi di ripristino della pavimentazione stradale nei seguenti Comuni: Tremosine (900mila euro); Gargnano e Valvestino (733.100 euro); Marone (687.900 euro); Tignale (350mila euro); Gargnano (800mila euro); Breno (400mila euro); Pertica Alta (725mila euro); Anfo (200mila euro); Cevo (2 milioni di euro); Rezzato (500mila euro); Remedello (250mila euro) e Verolavecchia (500mila euro)”.

“Complimenti quindi a Regione e Assessorato che da anni mettono una pezza rinnovando il sostegno alle province per la gestione del territorio, enti che purtroppo dopo la sciagurata riforma delle province voluta dal Pd nel 2014 non sono più in grado di garantire la messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viabilistiche”, conclude Massardi.