Maltempo: tragedia a Corteno Golgi, più di 100 interventi dei vigili del fuoco

martedì, 25 luglio 2023

Cedegolo (Brescia) – Nella notte più di 100 interventi dei vigili del fuoco nel Bresciano e tra le aree colpite dall’eccezionale ondata di maltempo pioggia e forte vento, c’è la Valle Camonica e il Sebino. Una ragazza – 16 anni, delle provincia di Cono, è morta per la caduta di un albero sulla tenda del campo scout. Sotto choc i 70 scout che stavano partecipando al campo, giunti dal Comasco.

In mattinata la situazione è difficile: per la caduta alberi è interrotta la linea ferroviaria tra Brescia e Breno, ci sono strade chiuse per cadute piante e smottamenti e i vigioli del fuoco di Darfo Boario, Breno, Edolo e Vezza d’Oglio sono al lavoro in Val Saviore, dove sono rimaste chiuse per alcune ore la Sp6 e Sp84, inoltre sono chiuse le strade per malga Lincino, val Adamè e Fabrezza.

A Cedegolo sono all’opera i carabinieri della locale Stazione, guidati dal luogotenente Brunello Bacco, e i vigili del fuoco di Vezza d’Oglio e la Protezione Civile per gli interventi in paese e sopralluoghi a Campolungo, zona flagellata dal maltempo. Interventi anche a Edolo e Sonico per allagamenti e alberi caduti sul strade secondarie.