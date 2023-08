Maltempo: stato di allerta a Sonico e in Trentino, le strade chiuse

lunedì, 28 agosto 2023

Sonico (Brescia) – Il maltempo ha interessato nella notte e in mattinata diverse zone alpine e vallive, con chiusure di alcune strade in Valle Camonica e Valtellina, e allerta arancione fino a domani in Trentino. A seguito delle precipitazioni che stanno interessando le regioni settentrionali, l’Anas è impegnata lungo la rete stradale per il ripristino di alcune strada chiuse per frana. Torrenti e fiumi in piena.

Sotto controllo la situazione a Sonico (Brescia), dove l’altra notte è scattato l’allarme per la colata detritica in Val Gallinera, con danni stimati in un milione di euro.

Sulla statale 294 di Val di Scalve, tra Angolo Terme e Vilminore, il traffico è tornato regolare dopo la chiusura a seguito di una tromba d’aria. Il personale Anas ha concluso la pulizia del piano viabile che ha consentito il ripristino della circolazione in piena sicurezza, mentre è chiusa per frana al km 61,300 la statale 470 della Val Brembana e del Passo San Marco tra il km 59,000 e il km 72,000 lungo versante valtellinese e bergamasco.

Sulla statale 38 dello Stelvio, a causa dell’esondazione del fiume Adda in località Bormio, si registrano rallentamenti, mentre è chiuso il Passo dello Spluga, sul versante svizzero, per frana. Chiusa per frana anche la Gardesana Orientale tra la provincia di Verona e Trento.