Maltempo: sotto controllo la Val Rabbia a Sonico, torrenti e fiumi ingrossati

martedì, 29 agosto 2023

Sonico (Brescia) – Situazione sotto controllo a Sonico e in Valle Camonica, con fiumi e torrenti in piena, ma nessun allarme. I pluviometri e le videate radar dell’applicazione dei vigili del fuoco, in posizione permanente sulla Val Rabbia e Val Gallinera, non hanno dato valori tali da indurre, seppure con prudenza, lo stato di allarme. Invece protezione civile e Vigili del fuoco al lavoro per scantinati allagati e interrati pieni d’acqua sul Garda.

Situazione strade – Al momento permane la chiusura della strada statale 470 della Val Brembana e del Passo San Marco, lungo il versante valtellinese e bergamasco. La chiusura è stata prorogata fino al prossimo 31 agosto per consentire la pulizia del versante e la messa in sicurezza della statale.

Sulla strada statale 36 Del Lago Di Como e Dello Spluga è chiuso il passo dello Spluga, sul versante svizzero, per frana.

Fiumi e laghi – Il livello del fiume Po si è alzato di oltre 2 metri nelle ultime 24 ore sotto la spinta della nuova ondata di maltempo che ha colpito la Penisola con precipitazioni intense, dopo un lungo periodo di caldo e siccità. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sul livello idrometrico al Ponte della Becca sugli effetti dell’ultima perturbazione che ha provocato esondazioni di fiumi e torrenti, allagamenti, frane e smottamenti.

“Lo stato del più grande fiume italiano – sottolinea la Coldiretti – è rappresentativo della sofferenza dei corsi d’acqua che si sono gonfiati per le piogge del ciclone Poppea con straripamenti ed esondazioni”. “Ad innalzarsi – continua la Coldiretti – sono anche i livelli dei laghi con il Maggiore che è salito oltre mezzo metro in un giorno tornando sui valori medi del periodo dopo un lungo periodo di preoccupante secca, ma in forte aumento sono anche il Como salito di oltre 40 centimetri, il Sebino di 22 centimetri e Garda di 10 centimetri su livelli oltre la media del periodo”.

Il Sebino ha un riempimento pari al 50%, il Garda del 72% e quello d’Idro del 28%.