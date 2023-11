Maltempo: riaperta la Sp84 a Cevo, chiusa la Sp38 a Tignale

mercoledì, 1 novembre 2023

Cevo (Brescia) – Dopo l’ondata di maltempo delle ultime due giornate, con frane e allagamento, sulle strade montane di competenza della Provincia di Brescia sono attualmente all’opera una ventina di squadre per le operazioni di pulizia, ripristino e messa in sicurezza.

Sono terminati i lavori di pulizia del fondo stradale e ripristino dopo la caduta della frana a Cevo, sulla Sp84. La strada è nuovamente percorribile in entrambe le direzioni di marcia, invece la Sp38 a Tignale rimane chiusa. Stanno proseguendo i lavori per consentire la riapertura. Altri interventi sono in corso a Collio sulla Sp345 “Tre Valli” e a Bagolino.