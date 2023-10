Maltempo: piante sradicate e frane a Sonico, Edolo e Malonno

sabato, 21 ottobre 2023

Edolo (Brescia) – Torrenti e fiumi in piena, alberti sradicati e smottamenti: l’ondata di maltempo delle ultime 48ore ha interessato l’Alta Valle Camonica e numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco. Sotto osservazione alcuni torrenti a Paspardo e Niardo, mentre a Sonico i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo hanno effettuato interventi a Garda: per il forte vento una pianta è stata sradicata appoggiandosi sopra i cavi della media tensione, rischiando di cadere su un’abitazione e sul posto. oltre ai vigili del fuoco di Edolo, è giunta l’autogru da Darfo Boario, successivamente sono stati messi in sicurezza un camino caduto per il vento e la croce sul tetto della chiesa parrocchiale.

Inoltre i vigili del fuoco hanno ripulito la strada in località Baldoni di Edolo per una frana che ha bloccato il passaggio. Infine la strada di collegamento tra Paisco e Malonno è interrotta a causa di una frana, l’alternativa è percorrere da Malonno la statale 42 fino a Forno Allione, quindi la provinciale 294 fino a Paisco Loveno.

Red. Cro.