Maltempo, nella notte evacuata la frazione Rino di Sonico

domenica, 27 agosto 2023

Sonico (Brescia) – L’ondata di maltempo che sta interessando la Valle Camonica e il Nord Italia ha colpito nella notte Sonico, dove è stata evacuata per precauzione poco dopo le 2 la frazione Rino. Il maltempo anche ha colpito duro anche a Cedegolo, allagamenti in altri paesi della Bassa valle.

L’allarme è scattato in Val Rabbia e massi sono stati trascinati a valle dall’eccezionale ondata di maltempo. A Sonico, Cedegolo e nella bassa valle stanno lavorando i vigili del fuoco di Brescia e Darfo, i volontari di Edolo, Vezza d’Oglio e Breno. A Sonico, alle 2,17, è scattato il primo allarme pluviometrico dal Bivacco Festa ed a seguire gli strappi dei sensori lungo la valle Gallinera che hanno attivato gli allarmi. Il sindaco di Sonico, Gian Battista Pasquini, sul posto con la Protezione Civile e i vigili del fuoco, ha seguito i vari interventi e oggi sono attesi i geologi per verificare la situazione.

Il sindaco Gian Battista Pasquini: “Le bombe d’acqua localizzate hanno trascinato a valle una colata limosa con massi ciclopici di varie dimensioni. Gli allarmi sono funzionati e tempestivamente è stata attivata l’evacuazione delle case in potenziale pericolo. La Protezione Civile sta costantemente monitorando l’asta fluviale col faro di profondità onde capire le variazioni di portata e la tipologia di trasporto solido. È stata dichiarata l’Unità di Crisi Locale ed allertati i vigili del Fuoco”. La raccomandazione ai cittadini: “Non avvicinarsi al torrente Rabbia e tenersi a debita distanza secondo le disposizioni del piano di evacuazione. Le forze dell’ordine, carabinieri di Edolo e Cedegolo, e i vigili del Fuoco effettuano sorveglianza e la Protezione Civile il monitoraggio”