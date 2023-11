Maltempo, la situazione aggiornata sulle strade trentine. Problemi anche nel Bresciano

sabato, 4 novembre 2023

Trento – Migliora gradualmente la situazione complessiva della viabilità provinciale messa a dura prova dall’ondata di maltempo che ha colpito il Trentino negli ultimi giorni.

Nella giornata di oggi si registrano la regolare riapertura al traffico veicolare della galleria di Chiusole, lungo la SP 90 Destra Adige, nel comune di Pomarolo, e della SP 14 del Lago di Tovel, in località Santa Emerenziana.

Per questioni di sicurezza restano ancora interdetti al traffico alcuni tratti stradali, per la riapertura dei quali si valuterà in base all’evoluzione meteo e all’avanzamento degli interventi di ripristino che in queste ore stanno impegnando i tecnici provinciali.

Di seguito la situazione della viabilità di competenza provinciale alle ore 9.30 di sabato 4 novembre:

Alta Valsugana – Altopiano Folgaria – Lavarone – Luserna – Pinè

Tutte le strade sono riaperte

Bassa Valsugana – Tesino

Chiusura invernale della SP 31 del Passo Manghen, dal km 17+000 al km 31+500. Le restanti strade sono tutte aperte.

Primiero

Tutte le strade sono aperte.

Valli di Cembra, Fiemme e Fassa

Causa gli abbondanti ruscellamenti sulla sede stradale registrati nelle scorse ore, permane la chiusura della SS 50 al km 105 + 800 in località Forte Buso, nel comune di Predazzo.

Permane il senso unico alternato sulla SP 71 al km 15+200 in località Sevignano nel comune di Segonzano.

Ancora chiusa la SP 31 del Manghen dal km 32+500 al km 38+550 per pericolo smottamenti. Senso unico alternato lungo la SS 612 della Val di Cembra al km 3+400 (località Maso Franchi) e al km 7+400 (località Ceola).

Le restanti strade sono tutte aperte.

Trento, Monte Bondone, Paganella

Riaperta al traffico la galleria di Chiusole, lungo la SP 90 Destra Adige, nel comune di Pomarolo.

Chiusa la SP 58 di Faedo al km 5,100 circa a monte dell’abitato di Faedo.

Senso unico alternato lungo la SP 131 in direzione di Verla al km 4,000 circa.

Tutte le restanti strade sono aperte.

Valle di Non

Riaperta al traffico veicolare la SP 14 del Lago di Tovel, nel tratto più a valle fino al km 8,500 circa.

Resta chiusa la SP 55 in direzione Lover al km 0+600 circa.

Lungo la SP Destra Anaunia permane un senso unico alternato causa smottamento al km 4,000 circa, nel Comune di Denno.

Le restanti strade sono tutte aperte.

Valle di Sole

Tutte le strade sono aperte. Si segnala la diffusa presenza di buche nella pavimentazione.

Chiese, Giudicarie, Rendena

Tutte le strade sono aperte. Sulla SS237 del Caffaro a Cologna, senso unico alternato all’occorrenza, per lavori in corso.

Alto Garda e Ledro

Permangono le chiusure della SP 48 del Monte Velo in località Gazzi e della SP 245 di Santa Massenza.

Le restanti strade sono tutte aperte.

Vallagarina

Chiuse la SP 20 del Lago di Cei, nel comune di Villalagarina, al km 5,000 circa, e la SP 90 1° tronco diramazione Borghetto.

Le restanti strade sono tutte aperte.

ALTRA PIOGGIA E SITUAZIONE NEL BRESCIANO

L’allerta resta alta visto che dal pomeriggio di oggi sono previste nuove intense precipitazioni. Nel Bresciano in mattinata fa è stata riaperta la SP345 a Collio, chiusa per frana da lunedì. Nella notte, attorno alle 1:30, è scesa una frana sulla SP55 a Pertica Bassa, nelle vicinanze del bivio per Levrange. La strada è stata temporaneamente chiusa, ma le operazioni di pulizia, che verranno concluse nell’arco della mattinata, permetteranno di riaprirla a breve con senso unico alternato. Le Strade Provinciali ancora chiuse sono la SP88 a Paspardo, la SP9 a Gargnano, la SP5 a Borno e la SP38 a Tignale.