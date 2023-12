Maltempo in Valle Camonica: frane a Cevo sulla Sp6, chiuse anche la Statale del Tonale e la Sp88 a Paspardo

sabato, 2 dicembre 2023

Berzo Demo – Maltempo anche in Valle Camonica, disagi sulla viabilità. La quota neve è in calo a circa 1000 metri con la perturbazione intensa che si andrà a esaurire oggi prima del ritorno del maltempo già nella nuova settimana.

La strada statale 42 “Del Tonale e della Mendola” è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 104 al km 106, per allagamento della galleria Berzo Demo (Brescia) in seguito alle forti piogge. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strada comunale, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Nella notte 5 frane sono scese sulla carreggiata della SP6 tra il km 3+500 e il km 5+000 in Comune di Cevo. La strada è stata chiusa e i lavori di pulizia e ripristino sono in corso dalle 3 di questa notte.

È stata inoltre leggermente prorogata la chiusura dalla SP88 a Paspardo. La frana scesa sulla carreggiata il 3 novembre (foto sopra) non è evoluta, ma dallo scarico si è riversato un discreto volume detritico che deve essere rimosso prima di poter riaprire la strada, chiusa da ieri sera per motivi di sicurezza per allerta arancione di rischio idrogeologico. Alle ore 11 verrà effettuato un sopralluogo da parte di un geologo e, valutata la situazione, la strada potrebbe essere riaperta verso le ore 12. I lavori di pulizia sono già in corso.