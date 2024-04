Maltempo, in Lombardia grandine, esondazioni e frane: prosegue la mobilitazione a Edolo

lunedì, 1 aprile 2024

Edolo – La coda della perturbazione del periodo pasquale rovina la Pasquetta in alcune zone della Lombardia. Nella fascia prealpina è tornata protagonista la grandine (specie nella Bergamasca), nelle valli si sono registrati disagi soprattutto in Valle Camonica con smottamenti, torrenti esondati e strade chiuse. A Edolo la situazione più delicata: proseguono le operazioni di soccorso alla popolazione, impegnati sul posto quaranta vigili del fuoco.

LE OPERAZIONI

In seguito alla forte ondata di maltempo che ha colpito la regione Lombardia, i vigili del fuoco hanno prontamente attivato le operazioni di soccorso per assistere la popolazione colpita dall’emergenza. Quaranta vigili del fuoco sono al lavoro per garantire il supporto necessario in questa difficile situazione.

Grazie alla rapida risposta degli operatori, è stato possibile fornire assistenza in diverse aree colpite. Impegnato anche il Reparto Volo Lombardia con un elicottero: il “Drago 150”, che, dopo il decollo da Malpensa, è stato dispiegato in loco per contribuire alle operazioni di soccorso. Attualmente, sono in corso oltre 40 interventi di soccorso tecnico urgente in tutta la regione.