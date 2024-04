Maltempo, gli stanziamenti del Pirellone per Edolo e la Valle Camonica

giovedì, 4 aprile 2024

Edolo (Brescia) – Per l’emergenza dissesto idrogeologico a Edolo sono stati stanziati da Regione Lombardia 200mila euro per somma urgenza. La restante quota, per i lavori di sistemazione definitive e strutturali dei paesi dell’Alta Valle Camonica, stimati in almeno 700-800 mila euro, saranno inseriti nel prossimo piano sul dissesto idrogeologico del Pirellone a fine aprile e inizio maggio. “Regione Lombardia – spiega Davide Caparini (nella foto), consigliere regionale e presidente della commissione bilancio del Pirellone – è vicina alle comunità colpite dall’ondata di maltempo e dopo il Pronto intervento con le somme messe subito a disposizione dei Comuni, inserirà altre risorse nel piano sul dissesto idrogeologico che sarà definito a fine mese”.

Edolo sta tornando lentamente alla normalità, oggi è attivo un senso unico alternato sulla statale 42 del Tonale, dove è avvenuta la colata di sassi e terra l’altra sera, per la posa di reti metalliche.