Maltempo: esondato il torrente Cole, ha invaso la statale 42 a Malonno

venerdì, 1 dicembre 2023

Malonno (Brescia) – Maltempo in Valle Camonica, dal tardo pomeriggio con l’intensificarsi delle precipitazioni si sono ingrossati fiumi e torrenti, a Malonno è esondato il torrente Cole all’altezza della statale 42 del Tonale. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo e la Protezione Civile Le Torri per verificare la situazione dopo l’esondazione del torrente Cole e il Comune di Malonno, guidato dal sindaco Giovanni Ghirardi, ha diramato l’allerta. Sulla statale 42 si sono formati incolonnamenti d’auto in entrambe le direzioni. La situazione è migliorata in serata con l’intervento di escavatori che hanno liberato la griglia del torrente.

I vigili del fuoco di Edolo sono intervenuti alle 17 per un recupero auto sul Passo del Mortirolo. La vettura a causa del fondo nevoso stava scivolando verso il torrente, i militi hanno recuperato l’auto e accompagnata a Monno.

Oltre a Malonno, l’ondata di maltempo ha provato la chiusura della Sp88 a Paspardo. Il maltempo proseguirà per tutta la notte: le previsioni parlano di precipitazioni diffuse che diventeranno intense, mentre domani è previsto un calo delle temperature.