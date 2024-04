Maltempo, Edolo: entro sera il rientro a casa degli sfollati

martedì, 2 aprile 2024

Edolo (Brescia) – Sopralluogo di geologi, tecnici di Regione Lombardia e giornata di lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza, liberando strade, giardini e case dai detriti. A Edolo l’obiettivo è il rientro delle 19 persone sfollate in via Primavera e la riapertura della statale 39 di Aprica.

Vigili del fuoco, Protezione civile e imprese che hanno in appalto dal Comun e di Edolo e da Anas la manutenzione sono al lavoro da ieri. “Entro sera – spiega il sindaco di Edolo, Luca Masneri – la persone sfollate dovrebbero fare ritorno nelle rispettive abitazioni e si sta lavorando per la riapertura della statale 39 di Aprica”.

L’Alta Valle Camonica è stata flagellata da tre giorni di pioggia e la giornata di ieri ha registrato smottamenti, allegamenti, blackout elettrici e l’interruzione delle linea ferroviaria Brescia-Edolo a Malonno. Oltre a Edolo sono stati particolarmente interessati da frane e allagamenti Malonno, Sonico, Paisco Loveno e Ponte di Legno.

Oggi i tecnici e geologi di Regione Lombardia e Comunità Montana di Valle Camonica hanno raggiunto i paesi colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo per una valutazione con gli amministratori locali dei danni e la verifica degli interventi da effettuare. La situazione sta tornando alla normalità.

