Maltempo, disagi in Valle Camonica e Trentino: la situazione sulle strade. Esondato torrente a Cedegolo

sabato, 2 dicembre 2023

Il maltempo sta interessando tutto il Nord Italia causando disagi alla viabilità. Strade chiuse in mattinata in Valle Camonica, dove nella notte a Grevo di Cedegolo verso le 0:50 è esondato un torrente in localita’ Moiolo presso la fontana. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile.

Il torrente ingrossato dalle piogge forti di ieri e uscito dagli argini invadendo una proprietà privata per poi riversarsi nella strada e per le vie del paese, i vigili del fuoco e la protezione civile hanno lavorato cercando di deviare con barriere di legno il corso del torrente verso le griglie di scarico.

La situazione è ritornata alla normalità solo in mattinata con le operazioni di rimozione dei detriti accumulati nel torrente, in mattinata sul posto si è recato anche il sindaco di Cedegolo, Andrea Pedrali, per monitorare la situazione, oltre al Consorzio Forestale per ripulire la strada dal fango portato a valle dal torrente in piena.

Maltempo, la situazione delle strade trentine

Il maltempo che ha investito il territorio provinciale sta causando allagamenti e smottamenti che hanno comportato la chiusura di alcune strade ora in fase di riapertura. A partire dalla giornata di ieri – venerdì 1 dicembre – dalle ore 18:00 circa ad oggi ore 08:30 sono stati gestiti circa 70 eventi mediamente distribuiti su tutto il territorio provinciale. Nello specifico sono stati 30 gli eventi riguardanti le condizioni meteo (smottamenti, allagamenti, taglio piante, messa in sicurezza sede stradale), 20 gli eventi urgenti (servizio tecnico urgente, incendi, incidenti) e 20 non urgenti (servizio tecnico non urgente, sopralluoghi).

Per quanto riguarda le previsioni meteo nelle prossime ore si segnalano probabili rovesci sparsi o isolati temporali e quota neve in calo fino a 800 – 1000 m circa o localmente sotto specie sui settori occidentali; i venti tenderanno a rinforzare da nord apportando aria via via più fredda. Dalle ore centrali e al pomeriggio sera moderati o forti venti settentrionali a carattere di freddo foehn specie nelle valli orientate nord sud. Le temperature diminuiranno di circa 15 °C o più in montagna mentre nelle valli più basse il calo sarà inizialmente mitigato dall’effetto foehn. Dalle ore centrali e soprattutto dalla sera, a quote medio basse e nelle valli poco ventilate, formazione di ghiaccio dove il terreno non sarà asciutto.

Si raccomanda di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione per il fondo stradale sdrucciolevole e per la possibile presenza in carreggiata dei mezzi operativi del Servizio Gestione Strade e degli affidatari del servizio di sgombero neve e trattamento invernale della carreggiata. Si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose.

Di seguito la situazione della viabilità di competenza provinciale alle ore 11.30 di sabato 2 dicembre:

Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. CHIUSA SS 350 Folgaria – Valdastico al km 26+500 circa in loc. Busatti, per lavori in corso a seguito di caduta massi del 5 novembre 2023.

Strade sett 2A – BASSA VALSUGANA – TESINO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. CHIUSURA stagionale della SP 31 del passo Manghen da Valtrighetta fino a ponte Stue.

Strade sett 2B – PRIMIERO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Strade sett 3 – VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Istituzione senso unico alternato sulla SS 50 del Grappa e passo Rolle al km 106 in loc. Forte Buso per abbondante ruscellamento di acqua sulla carreggiata stradale.

SS 641 del passo Fedaia dal km 4,300 in loc. Penia al km 7,600 bivio Villetta Maria nel comune di Canazei chiusa per pericolo caduta piante: terminate le operazioni di verifica e taglio e ripristinata la circolazione.

Strade sett 4 – TRENTO – MONTE BONDONE – ROTALIANA – PAGANELLA

Non si segnalano, nel complesso, particolari disagi alla circolazione.

CHIUSA SP 58 di Faedo per frana tra l’abitato di Faedo e località Pineta.

Terminato sopralluogo in elicottero al Bus de Vela, SS45bis. Si segnalano due eventi di crollo in due punti distanti: uno alle ore 4,40 ed un secondo alle 7,15. Strada in fase di riapertura al traffico.

Strade sett 5A – VALLE DI NON

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Strade sett 5B – VALLE DI SOLE

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Istituito senso unico alternato sulla SS 42 del Tonale e della Mendola al km 151,100 circa, nelle vicinanze del passo Tonale, causa frana.

Strade sett 6 – CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. SS 239 di Campiglio chiusa per frana al km 45,020 circa in loc. Verdesina nel comune Tione: terminate le operazioni di sgombero materiale e riaperta a senso unico alternato la strada.

Strade sett 7 – ALTO GARDA E LEDRO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Istituito un senso unico alternato lungo la SS 421 dei Laghi di Molveno e Tenno al km 58,500 circa in loc. Volta di No nel comune di Tenno per smottamento superficiale.

Strade sett 8 – VALLAGARINA, ALTOPIANO DI FOLGARIA e BRENTONICO

Non si segnalano, nel complesso, particolari disagi alla circolazione.

CHIUSA per frana la SP 22 Chizzola Brentonico in loc Sorne.

CHIUSURE stagionali delle SP 3 del Monte Baldo, tra loc. San Valentino e confine provinciale; SP 138 del Passo della Borcola, tra località Incapo e confine provinciale.