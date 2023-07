Maltempo: conta dei danni in Valle Camonica e provincia di Brescia

mercoledì, 26 luglio 2023

Brescia – Continua la conta dei danni dopo il maltempo che ha duramente colpito la Valle Camonica e il Bresciano: il presidente Emanuele Moraschini e il consigliere delegato alla Protezione Civile, Alberto Bertagna, hanno scritto al presidente di Regione Lombardia esprimendo riconoscenza per la decisione di richiedere il riconoscimento dello stato d’emergenza, auspicandone il buon fine e rimarcando la gravità dei danni nel bresciano.

“I Comuni – dichiara il consigliere Bertagna – stanno ancora raccogliendo le informazioni dei danni subiti, necessarie per le successive richieste di contributi qualora il Governo riconoscesse lo stato di emergenza. Una stima approssimativa dei danni nel Bresciano ammonta a circa 10 milioni di euro, importo esponenzialmente cresciuto dopo la supercella di venerdì scorso e la violenta grandinata di lunedì”.

I danni non hanno interessato solo beni privati, ma anche edifici pubblici, strade, patrimonio boschivo e colture. Numerose sono state le strade provinciali interessate da caduta di alberi, rocce e frane e, per via della gravità della situazione, la Sp88 e la Sp6 in alta Valle Camonica sono chiuse dalla notte di lunedì per le operazioni di ripristino della viabilità. In numerose altre strade, tra cui la Sp77 a Rezzato, la Sp24 a Ghedi, la Sp235 a Roncadelle e la Sp66 a Ghedi, è stato comunque possibile consentire la viabilità, ma questo non significa che i danni siano stati di poco conto. Nella Bassa, in particolare, il vento ha sradicato la maggior parte della segnaletica orizzontale e il personale addetto alla manutenzione sta procedendo al ripristino gradualmente.

“Allo stato attuale – conclude il presidente Moraschini – per fronteggiare i danni causati dal maltempo occorrono risorse ed azioni straordinarie che le nostre Amministrazioni locali non possono affrontare da sole. È urgente il riconoscimento dello stato di emergenza anche per supportare privati e imprese nel ripristino di tutto ciò che è stato danneggiato nei giorni scorsi. Per questo motivo spero di poter presto avere buone notizie che, sono certo, renderanno più sereni anche i sindaci, sempre in prima linea nelle situazioni di emergenza”.