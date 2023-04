Malonno ricorda il carabiniere eroe Stefano Lela

venerdì, 28 aprile 2023

Malonno (Brescia) – Due giornate commemorative in ricordo di Stefano Lela: carabiniere nato nella frazione Landò di Malonno (Brescia) il 21 giugno 1923, croce al merito di guerra, Il 21 dicembre 1942 è chiamato alle armi, allievo carabiniere, quindi in servizio a Bolzano dove muore il 9 settembre 1943 combattendo contro le truppe tedesche per la difesa della propria Patria. “Grande uomo con illimitata dedizione al dovere“, è il messaggio delle giornate commemorative.

Oggi – venerdì 28 aprile, alle 20:30 – all’auditorium di Lava è in programma la serata in memoria di Stefano Lela, con moderatore Alessandro Scolari. Sono previsti il saluto del sindaco Giovanni Ghirardi e delle autorità militari, l’intervento di Giacomino Ricci, quindi la proiezione Docufilm a cura di Ivan Bonetti e Fabrizio Lela. Invece domani – sabato 29 aprile, alle 10:30: nella piazzetta di Landò cerimonia di benedizione e posa targa commemorativa in ricordo di Stefano Lela.