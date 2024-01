Malonno: recuperata autocisterna sulla Provinciale per Paisco

venerdì, 19 gennaio 2024

Malonno (Brescia) – Un pomeriggio e una serata di gran lavoro in territorio di Malonno per recuperare un‘autocisterna con il conducente tradito dal navigatore. Il mezzo pesante si è imbarcato sulla strada provinciale 294 a Forno Allione, in direzione di Paisco Loveno ed ha rischiato di finire in un dirupo.

Sul posto sono giunti i volontari della Protezione civile “Le Torri” di Malonno, i vigili del fuoco di Edolo, la Polizia locale dell’Unione dei Comuni delle Orobie Bresciane e due autogrù della ditta Lazzaroni, con il sindaco di Malonno Giovanni Ghirardi che ha seguito l’intervento.

L’operazione è stata resa complessa anche per la linea elettrica, con i tecnici Enel che hanno staccato temporaneamente l’energia elettrica per consentire l’intervento in sicurezza. Prima del recupero è stata svuotata l’autocisterna: il mezzo pesante ha rischiato di scivolare in una scarpata ed è finito contro un palo. L’operazione recupero si è protratta fino a sera e i volontari della Protezione Civile di Malonno – per ultimare l’intervento – quando è calata l’oscurità hanno acceso la torre faro.

E’ stato un intervento complesso per la zona dove è avvenuto, e soprattutto per l’autocisterna con carico di gasolio, è il commento dei soccorritori al termine del recupero.

Red. Cro.