Malonno: Piz Tri Vertical e Fletta Trail nel calendario di Coppa del Mondo

giovedì, 5 gennaio 2023

Malonno (Brescia) – La Piz Tri Vertical e Fletta Trail sono state inserite nella Valsir mountain running World Cup. Il calendario 2023 prevede 17 gare in 8 Paesi ed è un importante riconoscimento per l’Us Malonno, organizzatori della Piz Tri Vertical e Fletta Trail, che quest’anno compie 60 anni di attività. L’appuntamento di Valle Camonica è anticipato di quindici giorni – 15 e 16 luglio – rispetto al calendario tradizionale.

Il circuito mondiale prenderà il via a giugno, in California, quindi tappe in Portogallo, Francia, Italia, Spagna Repubblica Ceca e la chiusura alle Canarie in ottobre.

Il calendario ufficiale Valsir Mountain Running World Cup 2023

16/06 Broken Arrow VK – USA UPHILL Gold Label

18/06 Broken Arrow Skyrace – USA LONG Gold Label

02/07 Montemuro Vertical Run – POR CLASSIC Gold Label

15/07 Piz Tri Vertical – ITA UPHILL Gold Label

16/07 Fletta Trail – ITA CLASSIC Gold Label

22/07 Montée du Nid d’Aigle – FRA CLASSIC Gold Label

06/08 Krkonošský Half Marathon – CZE CLASSIC Silver Label

13/08 Sierre-Zinal – SUI LONG Gold Label

02/09 Vertical Nasego – ITA UPHILL Gold Label

03/09 Trofeo Nasego – ITA CLASSIC Gold Label

08/09 Canfranc Vertical – ESP UPHILL Gold Label

10/09 Canfranc Skyrace – ESP CLASSIC Gold Label

30/09 Primiero Dolomiti Trail – ITA CLASSIC Silver Label

07/10 Šmarna gora Race – SLO CLASSIC Silver Label

13/10 Sky Gran Canaria – ESP UPHILL Gold Label

14/10 Sky Gran Canaria – ESP CLASSIC Gold Label

15/10 Sky Gran Canaria – ESP LONG Gold Label