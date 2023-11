Malonno, nuovo mezzo consegnato dal Comune al gruppo “Le Torri”

lunedì, 13 novembre 2023

Malonno (Brescia) – Un nuovo pick up è stato inaugurato ieri mattina a Malonno (Brescia) e consegnato dall’Amministrazione comunale all’organizzazione di Protezione Civile “Le Torri“. Erano presenti il sindaco Giovanni Ghirardi e il presidente de “Le Torri” Thomas Salvetti e i volontari. “Un onore per noi condividere questo momento con la nostra comunità a cui teniamo e per cui ci impegniamo il più possibile”, hanno sottolineato dall’associazione “Le Torri”.

Il nuovo pick up, con un costo 33.000 euro, finanziato al 90 per cento da Regione Lombardia con un contributo del Comune di Malonno, va ad arricchire il parco a disposizione dell’associazione di Protezione Civile di Malonno e sostituisce il mezzo che a settembre – dopo 22 anni di attività – è andato in pensione.