Malonno, incontro tra carabinieri e cittadini sulle truffe online

lunedì, 11 settembre 2023

Malonno (Brescia) – L’Arma dei carabinieri torna ad incontrare i cittadini per una lezione sulle truffe, in particolare quella online, che in questo periodo ha coinvolto decine di persone della Valle Camonica.

Ieri nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Malonno (Brescia) il Luogotenente Brunello Bacco ha tenuto un incontro, al termine della celebrazione religiosa del mattino, e illustrato ai fedeli come contrastare il fenomeno delle truffe.

E’ stato posto l’accento sulle truffe online per acquisti su siti sicuri, indicando alle persone presenti di non fornire mai dati sensibili, di non effettuare operazioni, né tantomeno l’inserimento di dati, con sconosciuti interlocutori. “Con questi incontri periodici – ha spiegato ai fedeli il comandante della Stazione carabinieri di Cedegolo – intendiamo fornire elementi alla popolazione per prevenire truffe di ogni genere”.

Durante l’incontro sono stati forniti consigli su come difendersi dalle truffe e sono stati illustrati i casi più frequenti riscontrati dall’Arma dei Carabinieri, le modalità di contrasto, partendo dalla tempestiva segnalazione al 112. Al termine dell’incontro da parte dell’Arma dei carabinieri e del luogotenente Bacco è stato ringraziato il parroco di Malonno, don Simone Ziliani, per aver ospitato l’incontro informativo alla popolazione.