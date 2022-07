Malonno: incendio nella notte in un box, distrutta una moto

martedì, 5 luglio 2022

Malonno – Intervento nella notte dei vigili del fuoco del distaccamento di Edolo a Malonno (Brescia) per un incendio che si è sviluppato all’interno di un box. Alle 23:30 la richiesta d’intervento alla centrale operativa dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto in brevissimo tempo ed evitato che le fiamme si propagassero. Sono stati utilizzati dai pompieri Aps e autobotte. E’ andata distrutta una moto e salvata una vettura che ha riportato i danni.

La messa in sicurezza e bonifica del box, che ha riportato ingenti danni, si è conclusa attorno alle 3. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.