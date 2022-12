Malonno, domani sera arriva Santa Lucia

domenica, 11 dicembre 2022

Malonno (Brescia) – Sono numerosi gli appuntamenti natalizi in Valle Camonica e la festa di Santa Lucia riveste una grande importanza in tutti i paesi della valle.

A Malonno (Brescia) l’Oratorio e l‘Amministrazione comunale organizzano un evento rivolto ai bambini e alle famiglie. Domani – lunedì 12 dicembre – sono previsti per l’arrivo di Santa Lucia i ritrovi in tre punti del paese: alle 20 in piazza dell’emigrante a Lava; alle 20:30 in piazza Repubblica e alle 21 all’oratorio di Malonno. Una grande festa dedicata ai più piccoli.